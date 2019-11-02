كاف يعلن حكمي مباراتي مصر ضد كينيا وجزر القمر

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظيره المصري بحكمي مباراتي الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ويدير الكاميروني اليوم ألومي مباراة مصر وكينيا على ملعب برج العرب في 14 نوفمبر.

بينما الإيفواري بيانفينو سينكو سيكون حكما لمباراة جزر القمر ومصر في أرض الأولى في 18 نوفمبر.

وفازت مصر في مباراتين رسميتين كان سينكو حكما لهما، الأولى ضد بوتسوانا وانتهت بنتيجة 2-صفر في تصفيات كأس إفريقيا 2015، والثانية ضد تشاد وانتهت 5-1 في تصفيات كأس إفريقيا 2017.

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وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من كينيا وجزر القمر وتوجو، ويتأهل بطلها ووصيفها إلى النهائيات التي ستستضيفها الكاميرون.

واختار حسام البدري مدرب الفراعنة قائمة مكونة من 32 لاعبا استعدادا للمباراتين. (طالعها من هنا)

وقبل المباراتين، يخوض الفراعنة لقاء وديا ضد ليبيريا على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الخميس.

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