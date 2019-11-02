كونتي ومهمة معادلة رقمه القياسي رفقة إنتر

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 13:50

كتب : FilGoal

كونتي - إنتر

يأمل أنطونيو كونتي في معادلة رقمه القياسي كأفضل بداية في الدوري الإيطالي والذي حققه مع يوفنتوس موسمي 2012-13 و2013-14.

المدير الفني الحالي لإنتر الإيطالي يشد الرحال إلى ملعب ريناتو دلارا لمواجهة بولونيا في الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي ويسعى النيراتزوري للفوز من أجل مواصلة المنافسة مع يوفنتوس.

الفوز يمنح إنتر الوصول للنقطة الـ 28 في 11 مباراة، متساويا مع ما حققه رفقة يوفنتوس في موسمي 2012-13 و2013-14.

في موسم 2012-13 وصل كونتي إلى 28 نقطة في 10 مباريات لكنه فشل في تعزيز الرقم بالخسارة من إنتر في دربي إيطاليا والذي كسر سلسلة اللاهزيمة للفريق بعد 49 مباراة محلية.

كونتي في نفس العدد من الجولات حقق مع تشيلسي في أول مواسمه التدريبية 25 نقطة ثم 22 نقطة في موسمه الثاني.

أما رفقة باري في الدرجة الثانية كانت البداية الأقل برصيد 17 نقطة من 11 جولة، و22 نقطة مع سيينا في نفس الدرجة أيضا.

كونتي أصبح ثالث مدرب يفوز في المباراة الافتتاحية له بفارق أربعة أهداف بعد كل من هيلينيو هيريرا وجوسيبي مياتزا.

كما سجل إنتر تحت قيادته في أول 13 مباراة في جميع المسابقات لأول مرة في تاريخ النادي.

النيراتزوري برصيد 25 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة يأتي خلف يوفنتوس متصدر جدول الترتيب.

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