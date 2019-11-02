لقب كل 12 عاما.. جنوب إفريقيا تتوج بلقب كأس العالم للرجبي للمرة الثالثة

تُوج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس العالم للرجبي المُقام في اليابان بعد الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا بنتيجة 32-12.

المنتخب المُلقب بـ "القوقز" حيوان يُشبه الغزال فاز باللقب للمرة الثالثة معادلا الرقم القياسي لنيوزيلاندا في عدد الألقاب.

منتخب جنوب إفريقيا نجح في الفوز وتكرار نهائي 2007 بعد الفوز على إنجلترا حينها 15-6 في البطولة التي أقيمت في فرنسا.

ولا يعرف منتخب جنوب إفريقيا طعم الخسارة عندما يتأهل للنهائي إذ فاز في الـ 3 نسخ التي تأهل لها سابقا في 1995 و2007 و2019 ومتوجا بالقب كل 12 عاما.

المنتخب الإنجليزي فشل في تحقيق اللقب رغم فوزه على نيوزيلاندا بطل النسختين الأخيرتين في المربع الذهبي.

وأصبح المنتخب الجنوب إفريقي أول منتخب يخسر مباراة وينجح في حصد اللقب، عقب الخسارة من نيوزيلاندا في المباراة الافتتاحية.

كما أصبح أول منتخبا يفوز بكأس العالم وبطولة العالم للرجبي وبطولة الأمم الثلاثة في عام واحد.

وأقيمت البطولة لأول مرة في قارة آسيا وامتدت لما يزيد عن الشهر بداية من 20 سبتمبر وحتى الثاني من نوفمبر.

وتقام النسخة المقبلة في فرنسا عام 2023 اذ تستضيف البطولة للمرة الثالثة في تاريخها والثانية بشكل منفرد.

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