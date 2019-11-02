لقب كل 12 عاما.. جنوب إفريقيا تتوج بلقب كأس العالم للرجبي للمرة الثالثة
السبت، 02 نوفمبر 2019 - 13:27
كتب : FilGoal
تُوج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس العالم للرجبي المُقام في اليابان بعد الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا بنتيجة 32-12.
المنتخب المُلقب بـ "القوقز" حيوان يُشبه الغزال فاز باللقب للمرة الثالثة معادلا الرقم القياسي لنيوزيلاندا في عدد الألقاب.
منتخب جنوب إفريقيا نجح في الفوز وتكرار نهائي 2007 بعد الفوز على إنجلترا حينها 15-6 في البطولة التي أقيمت في فرنسا.
ولا يعرف منتخب جنوب إفريقيا طعم الخسارة عندما يتأهل للنهائي إذ فاز في الـ 3 نسخ التي تأهل لها سابقا في 1995 و2007 و2019 ومتوجا بالقب كل 12 عاما.
FULL-TIME in #RWCFinal @EnglandRugby 12 @Springboks 32
SOUTH AFRICA ARE CHAMPIONS OF THE WORLD
🎉🇿🇦🎉
1995 #WebbEllisCup
2007 #WebbEllisCup
2019 #WebbEllisCup
This means more than just rugby. Much, much more 👏🔥💯#RWC2019 #ENGvRSA #RWCYokohama pic.twitter.com/Lk6jYQGmNx— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 2, 2019
المنتخب الإنجليزي فشل في تحقيق اللقب رغم فوزه على نيوزيلاندا بطل النسختين الأخيرتين في المربع الذهبي.
وأصبح المنتخب الجنوب إفريقي أول منتخب يخسر مباراة وينجح في حصد اللقب، عقب الخسارة من نيوزيلاندا في المباراة الافتتاحية.
Your Rugby World Cup 2019 champions, @Springboks!
1995 #WebbEllisCup
2007 #WebbEllisCup
2019 #WebbEllisCup #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/MTGffZd5yR— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 2, 2019
كما أصبح أول منتخبا يفوز بكأس العالم وبطولة العالم للرجبي وبطولة الأمم الثلاثة في عام واحد.
وأقيمت البطولة لأول مرة في قارة آسيا وامتدت لما يزيد عن الشهر بداية من 20 سبتمبر وحتى الثاني من نوفمبر.
وتقام النسخة المقبلة في فرنسا عام 2023 اذ تستضيف البطولة للمرة الثالثة في تاريخها والثانية بشكل منفرد.
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