بعد جراحة الصليبي.. رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز "للاعبين القدامى"؟

الحمدلله تمت العملية علي خير بفضل الله أولا ودعاء اهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس ادارته برئاسة المستشار مرتضي منصور والكابتن اسماعيل يوسف والاستاذ امير مرتضي وزملائي اللاعبين وحابب اشكر اللاعبين القدامي الي ساندوني واشكر اللعيبة القدامي الي مش فاكرين اني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في اندية تانية وسأعود اقوي باذن الله💪👌☝