بعد جراحة الصليبي.. رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز "للاعبين القدامى"؟

وجه محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك رسالة خاصة عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي في ألمانيا.

FilGoal.com كشف في وقت سابق إجراء محمود عبد العزيز جراحة الرباط الصليبي بنجاح مساء يوم الخميس في ألمانيا. (طالع التفاصيل)

ونشر زيزو صورة له على حسابه الشخصي على (انستجرام) عقب عملية الصليبي، وكتب "الحمد الله، تمت العملية على خير بفضل الله أولا ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إداراته برئاسة مرتضى منصور، وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين".

وأضاف "أشكر اللاعبين القدامى الذين ساندوني، وأشكر اللاعبين القدامي الذين لا يتذكرون أنني قمت بعملية ويقومون بعمل فيديوهات دعم للاعبين في أندية أخرى".

وأتم "سأعود أقوى بإذن الله".

ومن المتوقع أن يعود عبد العزيز إلى مصر عقب يومين أو ثلاثة عقب الاطمئنان على حالته.

وسيبدأ زيزو العلاج الطبيعي فور العودة إلى مصر قبل أن يدخل في المرحلة الثانية وهي البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته إلى الملاعب.

وأصيب زيزو في لقاء الزمالك ومصر المقاصة في الدقيقة 78 واضطر لمغادرة المباراة.

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

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