خاص في الدرجة الثانية – مصدر مقرب من هشام زكريا يكشف لـ في الجول اقترابه من الداخلية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 22:37

كتب : رضا السنباطي

هشام زكريا - مدرب الجونة

بات هشام زكريا قريبا من تولي تدريب الداخلية، خلفا لـ ضياء عبد الصمد المستقيل.

عبد الصمد رحل عن تدريب الداخلية بعد هزيمته في كل مبارياته الثلاثة بالموسم الحالي، وإحداها في كأس مصر أمام المريخ.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب لـ هشام زكريا، أن إدارة الداخلية تفاوضه لتولي تدريب الفريق.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية – لاعب سيراميكا يتصدر هدافي المجموعات الثلاثة في الدرجة الثانية - رئيس الترسانة: مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا لنهاية الموسم في الدرجة الثانية - طبيب سيراميكا يكشف كواليس إنقاذ لاعبه من الموت في الدرجة الثانية - تصرف شجاع من طبيب سيراميكا "المطرود" ينقذ لاعبا من الموت

زكريا سيجتمع مع الإدارة غدا السبت للاتفاق على بنود التعاقد، ليبدأ مغامرة جديدة في دوري الدرجة الثانية.

ويمتلك زكريا تجربة ناجحة مع وادي دجلة قبل عدة سنوات عندما قاده لتسلق درجات الدوري وصولا إلى الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

كما عاد هشام زكريا بالجونة إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، لكنه رحل بعد عدة أسابيع.

وسبق لزكريا تدريب الترسانة والقناة في دوري القسم الثاني المصري أيضا.

الداخلية يحتل المركز 12 –الأخير- في مجموعة القاهرة، بعد أن هبط من الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.

طالع أيضا:

اعتزال حارس الأهلي السابق

جديد أخبار محمود عبد العزيز بعد إصابة الصليبي

لاعبة الأهلي: ما حدث من الخطيب أبهرني

أهلا بكم في حلقة جديدة من حكايات ملك النص

حوار – تريزيجيه: سنواجه ليفربول من أجل الفوز.. وأحذر زملائي من ميزة صلاح

الدرجة الثانية

نرشح لكم

أخر الأخبار

زميل وردة: إنه مسلم رائع ولا يشرب الخمر 48 دقيقة | المحترفون
مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة كروية ساخنة وطويلة ساعة | أوروبا
إيهاب جلال: مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية؟ هذا أفضل للمصري ساعة | إفريقيا
بالفيديو – نافاس يهدي ديجون فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان ساعة | أوروبا
دربي برلين.. عندما تخترق الكرة جدارا جسّد معاناة الحرب ساعة | أوروبا
لاعب أرسنال: أوزيل غير سعيد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح

قد ينال إعجابك