بات هشام زكريا قريبا من تولي تدريب الداخلية، خلفا لـ ضياء عبد الصمد المستقيل.

عبد الصمد رحل عن تدريب الداخلية بعد هزيمته في كل مبارياته الثلاثة بالموسم الحالي، وإحداها في كأس مصر أمام المريخ.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب لـ هشام زكريا، أن إدارة الداخلية تفاوضه لتولي تدريب الفريق.

زكريا سيجتمع مع الإدارة غدا السبت للاتفاق على بنود التعاقد، ليبدأ مغامرة جديدة في دوري الدرجة الثانية.

ويمتلك زكريا تجربة ناجحة مع وادي دجلة قبل عدة سنوات عندما قاده لتسلق درجات الدوري وصولا إلى الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

كما عاد هشام زكريا بالجونة إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، لكنه رحل بعد عدة أسابيع.

وسبق لزكريا تدريب الترسانة والقناة في دوري القسم الثاني المصري أيضا.

الداخلية يحتل المركز 12 –الأخير- في مجموعة القاهرة، بعد أن هبط من الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.

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