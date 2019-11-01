كشف هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا عن سبب نقل مباريات فريقه إلى استاد السويس الجديد بدلا من استاد المقاولون العرب.

وقال شعبان لـFilGoal.com: "سبب نقل المباريات يرجع إلى جماهير النادي من عمال وموظفين في السويس إذ أن المقر الرئيسي للشركة (سيراميكا كليوباترا) في السويس".

وأوضح "تم التعاقد مع شركة (استادات) للمشاركة على استاد السويس الجديد".

وعن مباريات الدرجة الثانية وتصدر مجموعة القاهرة رفقة منتخب السويس، استعرض شعبان مسيرة فريقه "واجهنا الداخلية بدوافع كبيرة نظرا لهبوطهم من الدوري الممتاز. كنا نحاول مشاهدة مبارياتهم والتعرف على أسلوب لعبهم".

وتابع "طريقة لعبنا واحدة، من الممكن أن يختلف الأسلوب على حسب المباراة. شادي حسين تألق في المباراة الأولى واستطاع تسجيل هدفي الفوز".

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وبشأن المباراة الثانية أمام النصر، أشار "كنت متعجبا من الحكم سعيد حمزة، كان مشدود جدا ويؤدي المباراة بعصبية نتيجة ضغط المباراة، ما أدى إلى قرارات عكسية".

وأكمل هيثم شعبان "هدفنا دائما اللعب على الثلاث نقاط، وبالرغم من مواجهة فريق يتسم بالخبرة تحت قيادة سيد عيد (المدير الفني للنصر) وعناصر لاعبين شابة إلا أننا حققنا الفوز".

وأتم مشددا على طموح فريقه "هدفنا منذ البداية الصعود للدوري الممتاز".

سيراميكا تصدر مجموعة القاهرة بعد مرور جولتين إذ فاز على الداخلية بهدفين نظيفين، قبل أن يضرب النصر بثلاثة أهداف لهدف.

الصدارة بالتساوي مع منتخب السويس، وبفارق نقطتين عن جمهورية شبين والقناة وبتروجت.

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