في الدرجة الثانية – لاعب سيراميكا يتصدر هدافي المجموعات الثلاثة

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 18:07

كتب : رضا السنباطي

فريق سيراميكا

بين كل لاعبي دوري الدرجة الثانية المصري في موسم 2019\2020، لم يتخط أي أحد حاجز الهدفين سوى لاعب واحد: شادي حسين لاعب نادي سيراميكا.

ويتصدر شادي حسين صدارة هدافي مجموعة القاهرة برصيد 4 أهداف، متقدما على علي حسين لاعب منتخب السويس، ومصطفى زيكو لاعب جمهورية شبين صاحبي الهدفين.

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وفي مجموعة بحري، يتصدر الثنائي عماد حمدي (دكرنس)، وأحمد العوضي (دمنهور) صدارة الهدافين برصيد هدفين.

هدفان هو أقصى ما سجله أي لاعب في مجموعة الصعيد أيضا، ويتشارك فيه 3 لاعبين.

محمود بكري لاعب بني سويف، ومانجا فودي لاعب تليفونات بني سويف، وأحمد ترك لاعب بترول أسيوط، جميعهم سجلوا هدفين.

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