مفتخرا بتمثيله "النادي الأعظم إفريقيًا وعربيًا".. رمزي صالح يعلن اعتزاله

أعلن رمزي صالح القائد الأسبق لمنتخب فلسطين، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 22 عاما.

رمزي صالح النادي : معتزل

ونشر الحارس الأسبق لعدة أندية مصرية أبرزها الأهلي والمصري، فيديو أعلن خلاله عن اعتزاله ممارسة كرة القدم.

وقال صالح: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم".

وأضاف: "فخور بما قدمته لمنتخب بلادي على مدار 17 عاما، وفخور بحملي كأس التحدي والوصول لنهائيات أمم آسيا التي كانت الانطلاقة الحقيقية لمنتخب فلسطين قاريًا".

وأكمل: "فخور بتسليط الضوء على اللاعب الفلسطيني من خلال تواجدي في النادي الأعظم عربيا وإفريقيا: الأهلي".

وأتم: "شكرا لكرة القدم التي أعطتني باستمرار، وشكرا لمحبة الناس، وشكرا لكل من ساهم في صناعة اسم رمزي صالح".

حارس المرمى السابق البالغ 39 عاما بدأ مسيرته في الاتحاد السعودي وقتما أقامت أسرته في جدة، قبل أن يعود لبلاده فلسطين من بوابة شباب جباليا عام 1999 ويقضي في صفوفه 9 سنوات حتى انتقاله إلى الأهلي عام 2008.

في الأهلي اكتسب رمزي صالح شهرته الكبرى بالملاعب المصرية، خصوصا عندما عوّل عليه مانويل جوزيه كحارس أساسي في الدور الثاني لموسم 2008\2009.

إجمالا خاض صالح 19 مباراة مع الأهلي وساهم في تتويجه بالدوري المصري.

صالح لعب لاحقا للمريخ السوداني، ثم عاد إلى مصر من بوابة سموحة، وأتبعه باللعب لـ مصر للمقاصة، والأسيوطي، والمصري، والجونة الذي انتهى عقده معه في يناير من العام الجاري، دون أن يرتبط بأني نادٍ آخر من وقتها.

وبرز رمزي صالح مع منتخب بلاده فلسطين ولعب بقميصه أكثر من 100 مباراة دولية، وقاده للفوز بكأس التحدي 2014 مما أهله للمشاركة في كأس آسيا 2015 للمرة الأولى في تاريخه.

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