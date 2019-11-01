خاص خبر في الجول – محمود عبد العزيز أجرى جراحة الصليبي

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 16:37

كتب : FilGoal

محمود عبد العزيز - زيزو - الزمالك - المقاصة

أجرى محمود عبد العزيز لاعب خط وسط الزمالك جراحة الرباط الصليبي بنجاح مساء أمس الخميس في الساعات الأخيرة من اليوم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو حالته جيدة بعدما أجرى الجراحة وكان معه طبيب الزمالك محمد أسامة.

ومن المتوقع أن يعود عبد العزيز إلى مصر عقب يومين أو ثلاثة عقب الاطمئنان على حالته.

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وسيبدأ زيزو العلاج الطبيعي فور العودة إلى مصر قبل أن يدخل في المرحلة الثانية وهي البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته إلى الملاعب.

وأصيب زيزو في لقاء الزمالك ومصر المقاصة في الدقيقة 78 واضطر لمغادرة المباراة.

محمود عبد العزيز انضم لنادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك اللاعب في حصد لقبي كأس مصر، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019.

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