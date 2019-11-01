"بكيت بشدة وعشت لحظات من الرعب" هكذا علقت مروة عيد عبد الملك لاعبة نيس الفرنسي والأهلي السابقة على إصابتها التي تعرضت لها خلال مران فريقها.

وقال مروة عبد الملك لـFilGoal.com: "أثناء المران سقطت الكرة من يدي وانزلقت تحت قدمي وشعرت بآلام رهيبة لكنني تماسكت وأكملت المران وتوقعت إن الأمر مجرد التواء".

وواصلت "في اليوم التالي شاركت في مباراة وهنا تجددت الإصابة وأخبرني الأطباء بشكهم بقطع في الرباط الصليبي".

وأضافت "لم أفعل أي شيء سوى البكاء، هذا أسوأ كابوس يمكن أن يطارد أي لاعب".

وتابعت "تذكرت إصابة محمد محمود وتواصلت مع نادر شوقي وكيله وطلب مني الحضور إلى ألمانيا للفحص بمعرفة الطبيب فايلر".

وأضافت لاعبة الأهلي السابقة "قابلت محمد محمود قبل إجرائه لعمليته ووجدته شخص صبور ومتماسك ما جعلني أتخذه قدوة في محنتي، لا أعرف كيف جاء بذلك القدر من الثبات بعد إصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية".

وقالت مروة: "قلت له إن صبره لن يضيع وسيعود أقوى للأهلي وسوف يساهم في التتويج بالكثير من البطولات، وأتوقع أن يهدي بطولة للنادي وجماهيره على طريقة محمد أبو تريكة فهو إنسان يستحق".

وكشفت مروة عن تواصل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب معها للاطمئنان عليها.

وقالت: "في اليوم التالي عقب معرفتي بالشك في إصابتي بالرباط الصليبي وجدت رسالة من محمود الخطيب يطمئن فيها علي ويتمنى لي الشفاء، رغم كل ظروفه الصحية لم ينس الاطمئنان علي".

وأردفت "هذا ليس جديدا عليه لذا هو أسطورة داخل وخارج الملعب".

وعن تشخيص إصابتها قالت: "مزق في الغضروف وشد في الرباط الصليبي على وشك القطع، وأحتاج لتثبيت الركبة لثمانية أسابيع، فترة العلاج ككل ستستمر لشهرين أو ثلاثة".

وأتمت مروة حديثها "أشكر جمهور الأهلي على دعمه لي ومساعدته في تخطي تلك الفترة الصعبة".

video:1

طالع أيضا

أنا ملك النص (3) – فاروق جعفر يحكي عن تدخل السادات لإنقاذ والده.. وهدف في الأهلي بـ100 جنيه

مؤتمر كلوب: لا نستطيع لعب مباراتين في وقت واحد.. وموقف كيتا مجهول

بيان رسمي – الإسماعيلي يرفض تسلم ملعبه لـ"استادات".. ويطعن على قرار وزارة الرياضة

حوار – تريزيجيه: سنواجه ليفربول من أجل الفوز.. وأحذر زملائي من ميزة صلاح

حوار في الجول – ربيعة: ما يحدث في الأهلي يُذكرني بما حدث قبل 6 سنوات.. وشيء أتمنى تكراره