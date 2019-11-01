مؤتمر جوارديولا: أتفق مع كلوب وأتفهم تشاكا.. وتعلمت الكثير في إنجلترا

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

جوارديولا قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري

تضامن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مع نظيره في ليفربول يورجن كلوب بشأن عدد المباريات الكبير التي يخوضها اللاعبين مع كثرة البطولات.

كلوب عبر عن غضبه من تقارب موعد مواجهة الريدز مع أستون فيلا في كأس الرابطة، قبل يومين فقط من خوض كأس العالم للأندية.

وجوارديولا قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون يوم السبت: "أتفق مع كلوب، هنالك ضغط مباريات كبير. الحل؟ مباريات أقل وبطولات أقل وراحة أكبر للاعبين".

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وتطرق إلى لاعبه الشاب دويل الذي شارك أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة لأول مرة "من المهم بالنسبة لي أن يكون هناك علاقة مع اللاعبين المحليين، كان من اللطيف مشاهدة تومي دويل، إنه لاعب جيد وهذا جيد له ولعائلته. اللاعبون الصغار عليهم مواصلة العمل والعمل".

ولفت المدرب الإسباني الأكثر تتويجا بالبطولات إلى "تعلمت الكثير من الدوري الإنجليزي، من قبل لم أكن مهتما بالكرات الطولية ودفاع الركلات الثابتة وهنا عليك قضاء الكثير من الوقت من أجل ذلك، أتعلم أكثر عن لاعبيني وجودتهم وكيفية تأقلمي مع ذلك".

وعن الإصابات "الجميع بخير عدا الإصابات السابقة. أنخيلينو يعاني فقط من انزعاجات بسيطة".

واختتم مشيرا إلى أزمة جرانيت تشاكا قائد أرسنال مع جماهيره "يجب احترام الجمهور مهما حدث رغم أنّه في بعض الأوقات ينزعج اللاعبون ولذلك أتفهم موقف تشاكا".

واستدرك "لكني بالطبع لا أعرف ما يحدث في الكواليس. أحيانا يجب التحكم في الانفعالات، وأتمنى أن يسامح الجمهور اللاعب لأنه رائع".

ويحتل السماوي وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد مرور 10 جولات.

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