مران الأهلي – إصابة حسين السيد

لم يقدر حسين السيد ظهير أيسر الأهلي على استكمال مران فريقه في دبي ليخرج مصابا.

الأهلي يُعسكر في الإمارات استعدادا لاستئناف منافسات الدوري المصري ومواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى حسين السيد من كدمة في الركبة خلال مشاركته في المران، ليخرج مصابا ويضع الثلج على قدمه للتخلص من أثار الكدمة.

وخضع حسين السيد لفحوصات طبية لمعرفة حجم إصابته.

وشهد مران الأهلي على ملعب شباب أهلي دبي، حضور بعض من جماهير الأهلي في الإمارات.

وواصل الفريق تدريباته في اليوم الثاني للمعسكر، وشهد المران حديث من السويسري ريني فايلر مع اللاعبين لشرح جوانب فنية لتنفيذها خلال التدريبات.

وأجرى فايلر تقسيمة خلال المران لتنفيذ بعض النواحي الخططية، وفي آخر أجزاء المران قسم اللاعبين إلى ثلاثة فرق.

وشارك محمد محمود في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعدما نفذ برنامجه الاستشفائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في الـ 29 من شهر نوفمبر الجاري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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