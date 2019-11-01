مؤتمر زيدان: خوف مارسيلو؟ واجهت مواقف مشابهة.. وهازارد يتحسن

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن ما قاله مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الملكي عن الخوف الذي أصابه قبل لقاء ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي طبيعي.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "ما قاله مارسيلو لم أكن أعلم به، لكن هذا طبيعي بالنسبة لمباراة نهائية".

وأضاف "قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم هذا أمر اعتيادي".

وواصل "حينما تدخل المباراة يتغير كل شيء".

وكان مارسيلو قال في وقت سابق إنه أصيب باختناق في التنفس قبل مواجهة ليفربول وإنه كان يتخوف من عدم اللعب. (طالع التفاصيل)

وعن إدين هازارد قال: "يتحسن ويلعب بشكل جيد أنا لست قلقا، كل يوم يتحسن هو يحتاج إلى بعض الوقت فقط".

أما عن عدم مشاركة فينيسيوس جونيور بشكل مستمر قال زيدان: "هذا طبيعي فأنا لدي 25 لاعبا، هو يحب اللعب في الناحية اليسرى ومن الأفضل أن يلعب حيث يحب في هذا المر".

وأردف "لكن هو يستطيع اللعب في المراكز الأخرى".

وعن لقاء ريال بيتيس غدا السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني قال: "نسعى لتقديم مباراة جيدة وأن نحافظ على نظافة شباكنا في ملعبنا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب بـ21 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر.

أما ريال بيتيس فيحتل المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

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