دون أي لاعب من ليفربول.. تعرف على المرشحين لأفضل لاعب في أكتوبر بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم الجمعة عن ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.

ولم تشهد الترشيحات وجود أي لاعب من ليفربول متصدر جدول الترتيب عقب مرور 10 جولات.

ودخل الترشيحات كل من جاك جريليش لاعب أستون فيلا الذي سجل هدفين وصنع آخر في انتصارين للفريق خلال الشهر المنصرم.

ومن مانشستر سيتي تواجد إلكاي جوندوجان لاعب خط الوسط إذ لم يُسجل أو يصنع ولكنه دقة تمريراته بلغت 94% خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها.

وفي شيفلد يونايتد جاء دين هندرسون الذي حافظ على نظافة شباكه مرتين وتصدى لثماني فرص ما ساهم في جعل فريقه لا يُهزم خلال شهر أكتوبر.

أما في تشيلسي فدخل ويليان الترشيحات الذي سجل هدفا وصنع اثنين خلال الشهر المنصرم.

ومن ليستر سيتي دخل لاعبين الترشيحات هما جيمي فاردي الذي سجل أربعة أهداف منهم هاتريك ضد ساوثامبتون.

وأخيرا يوري تيليمانس الذي سجل هدفين وصنع آخر خلال مباريات الثعالب.

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