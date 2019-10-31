بالفيديو - فوز بيولي الأول.. ميلان يتخطى سبال بفضل ركلة سوسو

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

ميلان - سبال

بعد رحيل ماركو جيامباولو تولى ستيفانو بيولي المهمة لكنه فشل في تحقيق الفوز في أول مهمتين ليتعادل ويخسر، والآن تمكن من تحقيق فوزه الأول.

ميلان يتخطى سبال بهدف مقابل لا شيء في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وهدف اللقاء الوحيد سجله الجناح الإسباني سوسو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 63.

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التهديد الأول أتى من الروسونيري من تسديدة قوية للوكاس باكيتا في الدقيقة الثالث لكن الحارس إتريت بيريشا تصدى لها على مرتين.

وشيشتوف بيونتيك ظهر في الصورة مع الدقيقة 14 ليسدد كرة صاروخية مرت أعلى العارضة.

محاولات ميلان لم تتوقف من أجل التسجيل ولكن أغلب الفرص كانت على استحياء.

ومع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر هدف التقدم مستغلا بينية رائعة لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

المحاولات الخجولة استمرت حتى أتت الدقيقة 63 عندما أسكن سوسو ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بيسراه في الزاوية اليسرى للحارس الذي وقف يشاهدها.

هدف كان كافيا من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة 13 في المركز العاشر، أما سبال فقبع في المركز قبل الأخير بـ7 نقاط.

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