أيقونة اتحاد جدة يهاجم اللاعبين بعد خسارة الدربي: فاقد الشيء لا يعطيه

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 23:42

كتب : FilGoal

محمد نور - اتحاد جدة

آخر مرة نجح فريق اتحاد جدة في الانتصار في الدربي على الأهلي في الدوري كان عام 2012، ويوم الخميس تكررت الهزيمة ليشن محمد نور أيقونة "الإتي" هجوما لاذاعا على لاعبي فريقه.

انتصر فريق أهلي جدة على نظيره اتحاد جدة في الدربي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ونور لم يقدر على الصمت ليفتح النار قائلا: "بالنسبة للاعبين يجب أن نتكلم بكل صراحة وأمانة، لم يقدموا أي شيء للاتحاد، مع احترامي لبعض اللاعبين أقسم بالله لم يقدموا شيئا".

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وأضاف بلهجة غاضبة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه "لا ترى رد فعل بعد الهدف ولا ترى اجتهاد من أجل التعويض. فاقد الشيء لا يعطيه. لابد أن تحسوا بالناس وبأنفسكم".

وأتم "يجب أن تكون هناك غيرة على أنفسكم أولا حتى يكون هناك غيرة على الاتحاد. بالطبع لا أتحدث عن الكل وإنما عن البعض".

دربي ناري كالمتعاد افتتحه عبد الفتاح عسيري بهدف أول للأهلي في الدقيقة 13 قبل أن يسجل عمر السومة الهدف الثاني المعتاد له في الدربي في الدقيقة 37.

ولم يشفع هدف زياد الصحفي لاتحاد جدة في الدقيقة 71 من واقع انتصار كتيبة كريستيان جروس في الدربي.

الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على (تويتر) بالانتصار في الدربي على أنغام عمرو دياب وأغنية الله لا يحرمني منك.

ونشر حساب أهلي جدة فيديو يسخر فيه من اتحاد جدة، وجاء مضمونه "الكثير يمكن أن يحدث في 15 ديربي.. الكثير قد يتغير خلال 7 مواسم.. إلا بعض الأشياء لا تقبل التغيير"، مع جملة "ديربي من طرف واحد" وتحت أنغام عمرو دياب.

فشل اتحاد جدة في 15 مباراة على التوالي في تحقيق أي فوز على أهلي جدة في الدربي، مقابل 8 انتصارات للأهلي.

ومع كريستيان جروس الذي تولى المهمة في الـ 16 من شهر أكتوبر الحالي، كرر أهلي جدة تفوقه على الاتحاد.

وحقق مدرب الزمالك الأسبق انتصاره الأول مع أهلي جدة بعدما خسر أمام الحزم في مباراته الأولى.

ووصل أهلي جدة للنقطة 17 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 20 نقطة.

بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة التاسعة في المركز الـ 12.

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