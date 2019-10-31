بيكيه يكشف: عرضنا على إدارة برشلونة تأخير رواتبنا لتمويل صفقة نيمار

كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن طلب نجوم النادي تأخير رواتبهم في الصيف الماضي من أجل إتاحة تمويل صفقة نيمار من باريس سان جيرمان.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

نيمار ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في سوق الانتقالات الماضي، في ظل رغبته في الرحيل وسعي برشلونة لاستعادته إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

وبيكيه قال لإذاعة كادينا سير: "أبلغنا رئيس النادي (جوسيب ماريا بارتوميو) بأنه لو كان ضروريا يمكنه تأخير مستحقاتنا المقررة في العقود، للتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف والتعاقد مع نيمار".

وأضاف "كانت الفكرة أنه بدلا من حصولنا على أموال عقودنا في موسم واحد، يمكننا الحصول عليها في موسمين. كنا نريد مساعدة النادي، وفي حالة تجنب مشكلة اللعب المالي النظيف ليس لدينا مشكلة في القيام بذلك".

وأشار "كان الأمر يتعلق بإيجاد صيغة بدلا من تخفيض رواتبنا بحيث إذا أراد النادي التوقيع مع نيمار فيمكنهم ذلك. في ذلك الوقت كانوا يعتقدون أنها فكرة جيدة، ولكن بعد ذلك ظهرت مشاكل أخرى".

وأكمل الدولي الإسباني "انتقاله إلى باريس؟ في ذلك الوقت أخبرناه بأنه ذاهب إلى سجن ذهبي، ولكن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء".

نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 بصفقة مدوية غيّرت من معايير سوق الانتقال إذ بلغت 222 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ.

وحجة البرازيلي وقتها، بحسب عدة وسائل إعلامية، كانت الهروب من ظل النجم ليونيل ميسي رغم العلاقة القوية التي جمعتهما.

ولكن اللاعب الذي بدأ مسيرته مع سانتوس البرازيلي أكد أنه لم يشعر بالسعادة في عاصمة النور.

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