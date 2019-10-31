رانيا علواني تنفي الإدلاء بأي تصريحات إعلامية

أصدر المركز الإعلامي الخاص بـ رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا ينفي من خلاله إدلائها بأي تصريحات إعلامية.

وأشار البيان الرسمي إلى "رانيا علواني تؤكد أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي".

وأوضح البيان "وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقة خلال الساعات الماضية. وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "كما تشدد رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه. كما أنها لا تتعامل إعلاميا في أي شأن يخص الأهلي سوى من خلال المركز الإعلامي الرسمي".

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