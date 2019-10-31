اسكواش - نهائي بطولة عالم مكرر بين رنيم ونور الشربيني.. وتفوق مصري للرجال

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 22:27

كتب : محمد سمير

اسكواش

ضمنت مصر لقبي بطولتي CIB لعالم السيدات ومصر الدولية لرجال الاسكواش بنهائي مصري خالص أمام الأهرامات.

وتأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا إلى المباراة النهائية بعد التغلب على نوران جوهر.

وحولت رنيم الوليلي تأخرها بشوط دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط لتصل لنهائي بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخها.

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أما نور الشربيني فواصلت حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط دون رد، لتصل لنهائي بطولة العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وفازت نور الشربيني باللقب ثلاث مرات سابقة مقابل مرة وحيدة لرنيم الوليلي، وتعتبر النسخة الجارية الأعلى من القيمة المالية في تاريخ اللعبة إذ تبلغ مجموع جوائزها ٤٣٠ ألف دورلار.

وتواجه الثنائي من قبل في نهائي بطولة العالم نسختي ٢٠١٦ و٢٠١٧ وفازت نور بالأولى ورنيم بالأخرى.

أما على مستوى الرجال، نجح كريم عبد الجواد في حسم مقعده في النهائي بالفوز على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون رد.

وبنفس النتيجة نجح علي فرج في التأهل بعد تخطي النيوزلاندي بول كول.

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