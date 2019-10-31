كرة سلة - الثاني على التوالي.. الاتحاد السكندري يتوج بالبطولة العربية

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 22:26

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - الجزيرة - كرة سلة - البطولة العربية

توج الاتحاد السكندري بلقب البطولة العربية لكرة السلة للعام الثاني على التوالي بعد تفوقه على بيروت اللبناني.

وانتصر زعيم الثغر على بيروت بنتيجة ٩٠/٨٦ ليحافظ على لقبه، ويضيف اللقب العربي إلى خزائنه لسابع مرة.

لم يكن مشوار الاتحاد ورديا إذ تأهل كثاني المجموعات خلف المنستيري التونسي الذي تفوق عليه وقتها، قبل أن يثأر الفريق السكندري في نصف النهائي.

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أما بيروت فوصل للنهائي بعدما تخطى سلا المغربي -مستضيف البطولة- بنتيجة 89-80.

وكان الاتحاد قد اصطدم بالجزيرة في مواجهة مصرية خالصة انتصر فيها "سيد البلد" بنتيجة ٩٥/٧٧.

وتوج الاتحاد بلقب البطولة العربية في أعوام 1987/ 1991/ 1994/1996/ 2002 قبل أن ينتظر 16 عاما لينال البطولة في العام الماضي ثم يزينها بالسابعة هذا الموسم.

ويستعد الاتحاد لانطلاق الموسم الجديد، بقيادة المدير الفني أحمد مرعي، من المسابقة المحلية التي نال لقب الدوري العام فيها 14 مرة من قبل.

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