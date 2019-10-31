بالفيديو – اعتراضات عنيفة في فوز المحلة على الحمام.. وجماهير المنصورة تهاجم إدارتها

جولة ثانية مثيرة للغاية في دوري الدرجة الثانية في مصر. جولة شهدت اعتراضات عنيفة وهتافات معادية ومباريات مثيرة.

فريق دكرنس نجح في تصدر مجموعة بحري بعد الفوز على مالية كفر الزيات بثلاثية مقابل هدف.

عماد حلمي لاعب دكرنس سجل هدفين من بينهما هدف من علامة الجزاء، إلى جانب هدف من أحمد مخلوف.

بينما هدف مالية كفر الزيات الوحيد جاء عن طريق أحمد عادل، ليرتفع رصيد دكرنس للنقطة السادسة في الصدارة.

وفي لقاء آخر شهدت أحداث مثيرة نجح فريق غزل المحلة في الانتصار على ملعبه بهدف مقابل لا شيء أمام نادي الحمام.

هدف المحلة كان رائعا عن طريق محمد حمدان بعد عرضية باغتت الحارس وهزت الشباك.

ونشبت اعتراضات عنيفة من جانب الجهاز الفني والإدارة لنادي الحمام بعد إلغاء هدفا للفريق بداعي التسلل.

وقرر ميدو سلامة حكم المباراة إشهار بطاقته الحمراء في وجه إداري فريق الحمام بسبب اعتراضه العنيف على الحكم.

وفي لقاء آخر تعادل فريق المنصورة بقيادة رضا العيسوي على ملعبه مع أبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق.

سجل أحمد هريسة لصالح المنصورة، بينما هدف أبو قير جاء عن طريق مصطفى بهاء.

وشهدت المباراة هتافات معادية من جانب جماهير المنصورة ضد إدارة فريقها بسبب عدم السماح بالحضور الجماهيري في المباراة.

لتقف الجماهير خارج أسوار الملعب وتهتف ضد الإدارة.

ظاهرة الغضب الجماهيري ظهرت أيضا في لقاء الأوليمبي أمام فاركو بعد تعرض الأول للهيمة الثانية على التوالي.

فاركو انتصر بهدف مقابل لا شيء عن طريق علي بهيج في الدقيقة 76، في لقاء شهد غضب كبير من الجماهير.

وأستطاع فريق الرجاء اقتناص ثلاث نقاط من بلدية المحلة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

سجل للرجاء إسلام جمارك وإبراهيم رخا، بينما هدف البلدية الوحيد جاء في اللحظات الأخيرة عن طريق إسلام فتحي.

وسجل أحمد العوضي هدفا قاتلا ليقود فريقه دمنهور للفوز على بيلا بهدف مقابل لا شيء.

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