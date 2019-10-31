مران الأهلي في دبي.. 20 دقيقة تدريبات بدنية وفقرات خاصة للحراس

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 20:21

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

صالح جمعة - الأهلي

أدى فريق الأهلي لكرة القدم اليوم الخميس مرانه الأول في معسكر الإمارات.

واشتمل المران على جانب بدني وفني وحرص من خلاله ريني فايلر على إجراء تقسيمة بمشاركة حارسين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

بعثة الأهلي وصلت إلى الإمارات اليوم الخميس لإقامة معسكر لمدة أسبوع استعدادا لاستئناف مباريات الفريق بعد نهاية بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

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وقام توماس بينكيل مخطط الأحمال تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت 20 دقيقة.

توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة.

كما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق تدريبات قوية لحراس المرمى.

وشارك في المران الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وشهدت التدريبات فقرة خاصة للتدرب على التصدي للتصويبات على المرمى من زوايا مختلفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في الـ 29 من شهر نوفمبر المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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