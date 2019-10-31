بدأت شركة "استادات" اليوم الخميس إجراءات استلام استاد النادي المصري وذلك لبدء أعمال التطوير ليطابق كود الفيفا.

واستقبل النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات واللجنة المُشكلة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة عصام أبو زيد وبحضور أعضاء مجلس اداره النادي المصري.

وتحدث محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة عقب جولته في الملعب، قائلا: "تفقدنا الاستاد مع مجلس إدارة المصري وشركة استادات وتمت المعاينة لجميع مرافق الاستاد".

وكشف في تصريحاته مع FilGoal.com عن خطة التطوير قائلا: "سنناقش جميع التقارير الهندسية من جميع الجهات (وزارة الرياضة – كلية الهندسة في بورسعيد – النادي المصري) وعلى ضوء ذلك سيظهر شكل التطوير".

وأشار "كل الاقتراحات مطروحة، سواء هدم جزء من المدرجات أو إعادة بناء أحد المدرجات أو ترميمها، والمخصص المالي سيحدده التقرير النهائي لأعمال التطوير".

وأكمل حديثه قائلا: "لا وجود نية لتغيير اسم الملعب. سيبقى بنفس الاسم بعد عملية التطوير".

وتابع "التطوير سيكون على نفس مساحة الاستاد ولم يتم طرح الاستحواذ على أرض الهيئات الرياضية المجاورة للاستاد، سواء نادي بورسعيد أو مركز شباب الاستاد".

وأتم "سنعمل مع الجهات المسؤولية على الانتهاء في وقت سريع من تنفيذ إجراءات التطوير وأعمال إعادة التأهيل حتى يحلق الاستاد باستقبال حفل المئوية".

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