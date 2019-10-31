ربما لن تتوقعه.. جيجز يكشف أصعب مدافع واجهه على الإطلاق

كشف ريان جيجز أيقونة مانشستر يونايتد عن أصعب مدافع واجهه على الإطلاق طوال مسيرته التي امتدت لما يقارب ربع قرن.

جيجز ظهر في مقطع فيديو عبر موقع "coaches voice" لتحليل أدائه عبر الأجيال المختلفة للشياطين الحمر، ومدى تطوره خلال تلك السنوات.

وفيما يتعلق بأصعب خصم واجهه كانت الإجابة سريعا: لي ديكسون، ظهير أيمن أرسنال، الذي اعتاد على مواجهة جيجز في الملعب عندما كان الأخير جناح أيسر.

وشرح الأسطورة الويلزية أسباب هذا الاختيار قائلا: "ديكسون كان سريعا للغاية وذكيا، وأجاد مسألة الحفاظ على المسافات وهو أمر لا يجيده معظم الظهراء خاصة إن تمتعوا بالسرعة".

وأوضح "إن كان الظهير سريعا ففي أغلب الأحيان يكون قريبا منك أو من الكرة وحينها بحركة سريعة كتغيير الاتجاه والالتفاف من خلفه يمكنك الظفر بالكرة".

واستدرك "لكن لي ديكسون كان يحافظ دائما على المسافة اللازمة التي لا تسمح لك بالتحرك من خلفه، أما إن كانت الكرة بحوذتك فقد كان يضغط عليك بقوة ليجبرك على اتخاذ قرار سريع أو يمنعك من المرور".

جيجز أشار "بالإضافة إلى ذلك كان ملعب هايبري -معقل أرسنال السابق- ملعبا ضيقا لذا أحببت اللعب ضد أرسنال في أولد ترافورد عن هايبري الذي لم يكن حلما لأي جناح".

وتابع حديثه "بجانب هذه القدرات كان ديكسون قادرا على إجبارك على العودة للخلف والدفاع في ظل الفريق القوي الذي تمتعوا به وأسماء بقيمة باتريك فييرا وإيمانويل بيتي في خط الوسط".

وأكمل "أجريت مقابلة تلفزيونية مع ديكسون من قبل وأخبرني أن مواجهته لي كانت بمثابة كابوس، أو بنص تعبيره: لم أتمكن أبدا من قراءة رد فعلك إذا ركلتك يبقى وجهك بنفس الملامح، وإن تخطيني فستظل نفس الملامح".

وأردف "في أغلب مسيرتي حاولت دوما ألا أظهر مشاعري. دائما ما حاولت فرض سيطرتي على الظهراء وكانت مثل لعبة قط وفأر".

وذكر ريان ثنائي آخر من بين الأصعب: الأرجنتيني خافيير زانيتي أسطورة إنتر الإيطالي، والبرازيلي كافو نجم ميلان السابق.

وأتم حديثه عنهما: "كانا يجبرانك على التراجع للدفاع والعودة للخلف دوما".

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