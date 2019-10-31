اسكواش - إنجاز تاريخي.. مربع ذهبي مصري في بطولة العالم للسيدات للمرة الأولى

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 00:22

كتب : محمد سمير

اسكواش - بطولة العالم للسيدات

حققت سيدات مصر للاسكواش إنجازا تاريخيا بمربع ذهبي خالص من المصريات لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.

وبات المربع الذهبي من دولة واحدة في بطولة العالم للسيدات للمرة الأولى منذ 1976 عندما كان استراليا خالصا في النسخة الأولى من المسابقة.

وكتبت هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات التاريخ بالتأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة في البطولة.

أخبار متعلقة

اسكواش - هل تحقق مصر إنجازا فريدا أمام الأهرامات؟ مواجهات قوية لنور الشربيني وهانيا اسكواش - تأهل رنيم ونوران وعلي فرج للمربع الذهبي أمام الأهرامات اسكواش - نور الشربيني تواصل الدفاع عن لقب بطولة العالم وتتأهل لربع النهائي اسكواش - رنيم الوليلي ونور الطيب نهائي مبكر في دور الثمانية.. تعرف على تاريخ مواجهتهن

وحولت هانيا الحمامي تأخرها بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية لتفجر المفاجأة بالتأهل لنصف النهائي.

بينما واصلت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا حملة الدفاع عن لقب CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالتأهل للمربع الذهبي.

وتغلبت نور الشربيني على النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط دون رد في مباراة قوية بالشوطين الثاني والثالث.

وتقام بطولة العالم للسيدات أمام الأهرامات بمجموع جوائز ٤٣٠ ألف دولار كقيمة مالية قياسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة برعاية البنك التجاري الدولي.

ووصلت نور الشربيني -٢٣ عاما- إلى مباراتها الدولية رقم ٣٠٠ والتي ستكون مباراة نصف النهائي أمام الفرنسية كاميل سيرم.

أما على مستوى الرجال في بطولة CIB مصر الدولية فنجح كريم عبد الجواد في بلوغ نصف النهائي بالتغلب على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة قوية من الطرفين.

وتأهل عبد الجواد لمواجهة الويلزي جويل ماكين، بينما يلعب علي فرج ضد بول كول لاعب نيوزلاندا.

وتقام مباريات نصف النهائي غدا الخميس كالآتي:

كريم عبد الجواد x الويلزي جويل ماكين (٦:٣٠ مساء)

رنيم الوليلي x نوران جوهر (٧:٣٠ مساء)

علي فرج x النيوزلاندي بول كول (٨:١٥ مساء)

نور الشربيني x هانيا الحمامي (٩:١٥ مساء)

طالع أيضا

أنا ملك النص (2) – عن لاعب دولي قبل الدوري.. واتهام من والدته

الأهلي يكشف عن قميصه الثالث

مصدر مقرب من مؤمن يكشف لـ في الجول سير علاجه: لم يبلغه أحد بالسفر للإمارات

فيكتور موراليس.. الذي خلد هدف مارادونا مثل "حملة نابوليون على مصر"

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: هكذا نخطط للتعامل مع كاسونجو

اسكواش

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو كرة سلة - متاعب إضافية لـ جولدن ستيت.. إصابة كيري بكسر في ذراعه الأيسر 9 دقيقة | رياضات أخرى
جوتي وطريقته الخاصة في عزف "الروك أند رول" 24 دقيقة | حكايات في الجول
بجعة أوترخت 30 دقيقة | حكايات في الجول
أحمد المحمدي: نعلم تاريخ أستون فيلا في كأس الرابطة ونستهدف اللقب 32 دقيقة | أوروبا
الباليه والهروب من شبح كرويف أعادا اكتشاف فان باستن لذاته 57 دقيقة | تقرير في الجول
لامبارد: كانتي يعود للتدريبات خلال يومين أو ثلاثة آمل أن يكون قبل التوقف الدولي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك