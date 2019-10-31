اسكواش - إنجاز تاريخي.. مربع ذهبي مصري في بطولة العالم للسيدات للمرة الأولى

حققت سيدات مصر للاسكواش إنجازا تاريخيا بمربع ذهبي خالص من المصريات لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.

وبات المربع الذهبي من دولة واحدة في بطولة العالم للسيدات للمرة الأولى منذ 1976 عندما كان استراليا خالصا في النسخة الأولى من المسابقة.

وكتبت هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات التاريخ بالتأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة في البطولة.

وحولت هانيا الحمامي تأخرها بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية لتفجر المفاجأة بالتأهل لنصف النهائي.

بينما واصلت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا حملة الدفاع عن لقب CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالتأهل للمربع الذهبي.

وتغلبت نور الشربيني على النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط دون رد في مباراة قوية بالشوطين الثاني والثالث.

وتقام بطولة العالم للسيدات أمام الأهرامات بمجموع جوائز ٤٣٠ ألف دولار كقيمة مالية قياسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة برعاية البنك التجاري الدولي.

ووصلت نور الشربيني -٢٣ عاما- إلى مباراتها الدولية رقم ٣٠٠ والتي ستكون مباراة نصف النهائي أمام الفرنسية كاميل سيرم.

أما على مستوى الرجال في بطولة CIB مصر الدولية فنجح كريم عبد الجواد في بلوغ نصف النهائي بالتغلب على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة قوية من الطرفين.

وتأهل عبد الجواد لمواجهة الويلزي جويل ماكين، بينما يلعب علي فرج ضد بول كول لاعب نيوزلاندا.

وتقام مباريات نصف النهائي غدا الخميس كالآتي:

كريم عبد الجواد x الويلزي جويل ماكين (٦:٣٠ مساء)

رنيم الوليلي x نوران جوهر (٧:٣٠ مساء)

علي فرج x النيوزلاندي بول كول (٨:١٥ مساء)

نور الشربيني x هانيا الحمامي (٩:١٥ مساء)

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