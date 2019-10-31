بالفيديو - ليلة إبداع بنزيمة.. ريال مدريد يكتسح ليجانيس بخماسية ويرتقي للوصافة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 00:12

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - ليجانيس

رد ريال مدريد على خماسية برشلونة في شباك بلد الوليد أمس، ونجح في دك شباك ليجانيس بخماسية دون رد في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

مباراة شهدت أداء مميز من الفرنسي كريم بنزيمة إذ صنع هدفين وسجل هدفا وتصدر ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف.

وصف اللقاء

أخبار متعلقة

التشكيل - ريال مدريد دون تغيير أمام ليجانيس.. وعودة مودريتش ماركا: رغم أنباء رحيله.. بيل يحظى بدعم زملائه في ريال مدريد بيل وريال مدريد.. ماركا تفجر قضية "خصوصية المرضى" في إسبانيا تقرير: ريال مدريد يفكر في التخلي عن إيسكو لضم لاعب نابولي

تمريرات عديدة تعقبها عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مارسيلو لكريم بنزيمة الذي مهد الكرة برأسه لرودريجو جوس داخل منطقة الجزاء وأودع الكرة في الشباك في الدقيقة الـ 7.

هدف هو الثاني للبرازيلي الشاب بقميص ريال مدريد من 3 تسديدات فقط على مرمى الخصوم في الدوري الإسباني.

وبعد أقل من دقيقة عرضية أرضية من بنزيمة الذي ترك أدواره التهديفية في الشوط الأول وأرسل عرضية أرضية إلى توني كروس الذي سجل الهدف الثاني مباشرة للميرنيجي.

ضغط ريال مدريد تواصل حتى حصل إدين هازارد على ركلة جزاء أثناء محاولة مراوغة الحارس.

سيرخيو راموس انبرى للكرة وتصدى لها الحارس لكن تقنية الفيديو أفادت بتخطيه خط المرمى قبل تسديد راموس للكرة ويتم إعادتها من جديد.

في المرة الثانية عزز القائد النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 24 بعدما أودع الكرة على يمين الحارس مسجلا أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

الشوط الأول انتهى بالفوز بثلاثية دون رد، وحاول لاعبو الملكي تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني.

في الدقيقة 67 تصدى القائم الأيسر لتسديدة من الفرنسي كريم بنزيمة لكنه نجح بعد دقيقة واحدة من تسجيل الهدف الرابع من علامة الجزاء.

وتلقى هداف الدوري الإسباني التحية من جماهير ريال مدريد المحتشدة أثناء خروجه في الدقيقة 70 لصالح الصربي لوكا يوفيتش.

الصربي نجح في تدوين أول أهدافه مع الملكي برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت البديل بعد عرضية متقنة من داني كاربخال أودعها برأسه في الشباك.

فوز أعاد ريال مدريد لوصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 22 نقطة وكلاهما خاض مباراة أقل من باقي فرق الليجا.

فيما ظل ليجانيس متذيلا جدول الترتيب برصيد 5 نقاط وصار الأضعف دفاعيا بعد خماسية اليوم.

طالع أيضا

أنا ملك النص (2) – عن لاعب دولي قبل الدوري.. واتهام من والدته

الأهلي يكشف عن قميصه الثالث

مصدر مقرب من مؤمن يكشف لـ في الجول سير علاجه: لم يبلغه أحد بالسفر للإمارات

فيكتور موراليس.. الذي خلد هدف مارادونا مثل "حملة نابوليون على مصر"

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: هكذا نخطط للتعامل مع كاسونجو

في إسبانيا ريال مدريد ليجانيس كريم بنزيمة

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشحات يوضح كيف خدع النقاز في السوبر.. واعتذار 2 ساعة | مصر
الشناوي يحكي عن رفض الأهلي لعرض ستاندرد لييج.. وآخر لم ينظر إليه من أجل العودة 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – موناكو يُزيد من أوجاع مارسيليا ويقصيه من كأس الرابطة الفرنسية 2 ساعة | أوروبا
الشحات يبرر احتفال "ماذا أفعل للانتقال للأهلي؟".. ومتى تدخل الخطيب في صفقته 3 ساعة | مصر
الشناوي: كنت قريبا من أستون فيلا.. وهذا ما حدث في أنباء انتقالي لـ يونايتد 3 ساعة | الدوري المصري
كلوب: العديد شاهدوا المباراة على أمل تأهل أرسنال لكن أعتذر 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك