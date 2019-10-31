بالفيديو – رائعة راشفورد تُدمر ستامفورد بريدج.. يونايتد يٌقصي تشيلسي من كأس الرابطة

الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 00:06

كتب : FilGoal

هدف ماركوس راشفورد أمام تشيلسي

سجل ماركوس راشفورد هدفين أحدهما كان رائعا قاد به مانشستر يونايتد للانتصار على تشيلسي في عُقر داره ستامفورد بريدج بهدفين لهدف.

واستضاف تشيلسي منافسه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح راشفورد أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 25 حصل عليها يونايتد بعد عرقلة دانييل جيمس.

وفي الدقيقة 61 استغل ميتشي باتشواي تباطؤ دفاع يونايتد في خطف الكرة فركض أمامهم وسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك سيرخيو روميرو.

وبينما كان تشيلسي يضغط لتسجيل هدفا ثانيا حصل يونايتد على ركلة حرة من مسافة بعيدة.

وارتقى راشفورد لتسديد الركلة وسددها رائعة بيمناه في شباك ويلي كاباييرو ليؤمن انتصار يونايتد وتأهله إلى ربع النهائي.

ومنذ توليه مسؤولية تدريب يونايتد أصبح أولي جونار سولشاير بمثابة عقدة لتشيلسي بعدما التقى به في أربع مرات فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في واحدة فقط.

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مانشستر يونايتد تشيلسي راشفورد

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