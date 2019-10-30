بالفيديو - فالنسيا يمنع إشبيلية من تقاسم الصدارة مع برشلونة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

فالنسيا

تعثر فريق إشبيلية أمام فالنسيا وترك صدارة الدوري الإسباني لبرشلونة بعدما تعادل معه 1-1 في الجولة الـ11 للدوري الإسباني.

ووصل إشبيلية بعد التعادل للنقطة 20 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر. وفي انتظار مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس.

وإذا فاز ريال مدريد سيصل للمركز الثاني ويتراجع إشبيلية للمركز الخامس. مع تبقي مباراة مؤجلة للملكي ضد برشلونة في الكلاسيكو.

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بينما ارتفع رصيد فالنسيا إلى النقطة 14 في المركز الحادي عشر.

وسجل هدف إشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم تعادل فالنسيا بضربة رأسية رائعة من روبين سوبرينو في الدقيقة 81.

في مباراة أخرى فاز فريق ليفانتي على ريال سوسيداد بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.

سجل هدفي ليفانتي كل من إينيس بردهي وبورخا مايورال، بينما سجل هدف سوسيداد ويليان جوزيه.

بهذه النتيجة وصل ليفانتي إلى النقطة 14 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 19 في المركز السادس.

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