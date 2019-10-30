دربي كاونتي يفسخ عقد قائده بسبب حادث

فسخ نادي دربي كاونتي الإنجليزي تعاقد ريتشارد كيو قائد الفريق بعدما تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في ركبتيه والتي تعني غيابه حتى نهاية 2020.

المدافع البالغ 33 عاما تعرض للإصابة في حادث قوي وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية رفقة 2 من زملائه في الفريق.

دربي كاونتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى فسخ عقد اللاعب الذي يمتد حتى 2021.

وأصدر النادي بيانا جاء كالآتي "لقد استكمل نادي دربي كاونتي لكرة القدم الجلسة التأديبية المتعلقة بريتشارد كيو فيما يتعلق بتورطه في أحداث 24 سبتمبر".

"نتيجة لهذه الحادثة، تم إنهاء عقد السيد كيو فورا بسبب سوء السلوك الجسيم، وله حق الاستئناف في غضون 14 يوما".

"كما قلنا من البداية، فإن النادي لن يتسامح مع أي من لاعبيه أو موظفيه الذين يتصرفون بطريقة تعرض أنفسهم وزملائهم وأعضاء الجمهور العام لخطر الإصابة أو ما هو أسوأ، أو التي تجعل النادي يحظى بسمعة سلبية".

وكان ثنائي الفريق ماسون بينت وتوم لورانس المتسببان في الحادث بعد اصطدام السيارتين، قد تم إدانتهم بسبب القيادة تحت تأثير الكحول بالعمل الاجتماعي لمدة 180 ساعة بدون مقابل والمنع من القيادة لمدة عامين وخصم راتب شهر ونصف من الثنائي.

كيو شارك مع الفريق الموسم الحالي خلال 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وبشكل عام خاض 356 مباراة بقميص الفريق.

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