التشكيل - تغييرات من لامبارد في تشيلسي.. ويونايتد بأسلحته المعتادة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

دانييل جيمس - مانشستر يونايتد - تشيلسي

دخل تشيلسي مواجهة مانشستر يونايتد بالعديد من التغييرات التي أجراها المدرب فرانك لامبارد، فيما اعتمد أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر على أسلحته المعتادة.

ويقود هجوم البلوز الثلاثي كريستيان بوليسيتش وميتشي باتشواي وكالوم هودسون أودوي، بينما يلعب ماركوس راشفورد ودانييل جيمس في الخط الأمامي للضيوف.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

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حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

الدفاع: ريس جيمس، كورت زوما، مارك جيهي، ماركوس ألونسو.

الوسط: بيلي جيلمور، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش وميتشي باتشواي وكالوم هودسون أودوي.

أما تشكيل يونايتد فجاء كالآتي.

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، ماركوس روخو.

الوسط: آرون وان بيساكا، سكوت مكتوميناي، فريد، براندون ويليامز.

الهجوم: جيسي لينجارد، ماركوس راشفورد، دانييل جيمس.

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