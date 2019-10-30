التشكيل - ريال مدريد دون تغيير أمام ليجانيس.. وعودة مودريتش

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد - جالاتا سراي

لم يُجر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أي تغيير في تشكيل الملكي الأساسي قبل مواجهة ليجانيس في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

ويظهر الملكي بنفس التشكيل الذي خاض به الفريق مواجهة جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا وانتهى بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

القائمة تشهد غياب الويلزي جاريث بيل بسبب الإصابة، فيما عاد الكرواتي لوكا مودريتش لكن على مقاعد البدلاء بعدما غاب خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الإصابة مع منتخب بلاده.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران - مارسيلو

الوسط: توني كروس – فيدي فالفيردي - كاسيميرو

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – رودريجيو جوس

البدلاء: ألفونس أريولا - إيدير ميليتاو – لوكا مودريتش – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – إيسكو – فيرلاند ميندي

ويسعى ريال مدريد للفوز من أجل الاقتراب من برشلونة الذي تصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة أمس عقب الفوز على بلد الوليد 5-1.

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