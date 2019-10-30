رئيس الإسماعيلي: المنافسة في الكثير من البطولات تدفعنا لدعم الفريق بقوة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 20:59

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

قال إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي إن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ستشهد تدعيم الفريق في عدة مراكز.

وقال عثمان لـFilGoal.com: "نبني فريقا جديدا لنعيد ذكريات الدراويش".

وأضاف "الصفقات تأتي وفقا لرؤية الجهاز الفني الذي سيحدد احتياجات الفريق".

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وأكمل "في الفترة الحالية هناك بالعفل مفاوضات مع بعض اللاعبين الأجانب والمحليين للتعاقد مع بعضهم في فترة الانتقالات الشتوية".

وأتم تصريحاته "هذه التدعيمات تأتي لمشاركة الفريق في الكثير من البطولات وضرورة تواجد الكثير من اللاعبين في قائمة الإسماعيلي".

ويلعب الإسماعيلي في البطولة العربية للأندية بجانب الدوري وكأس مصر.

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