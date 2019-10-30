مودريتش: هدف راموس غيّر تاريخ الكرة الأوروبية

يعتقد الكرواتي لوكا مودريتش أن هدف زميله سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد في شباك أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 غيّر تاريخ الكرة الأوروبية.

مودريتش قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ربما هذا الهدف غيّر تاريخ الكرة الأوروبية، لأن ريال مدريد لم يحقق لقب دوري الأبطال خلال 12 عاما، وهذا الهدف غيّر كل شيء وكذلك العقلية".

وتابع "منذ ذلك الهدف أصبحنا الأقوى في أوروبا والجميع يهابنا وهذا مهم على المستوى الذهني، لقد تحدث المشجعين عن الفوز بالعاشرة الأوروبية خلال 12 عاما وهذا عمل ذهني".

وأضاف "جوزيه مورينيو قادنا إلى المربع الذهبي 3 مرات وكان علينا التفوق على هذا الأمر، عند الوصول للنهائي وتسجيل هذا الهدف، هذا أظهر شخصية قوية وجعلنا لا نستسلم".

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم العام الماضي: "اعتقد أن التكريم أتى لكامل مسيرتي وكان العام الماضي مميزا بشكل عام، فزت بدوري أبطال أوروبا وهذا لم يكن سهلا ووصلت لنهائي كأس العالم مع كرواتيا وكان الأمر لا يُوصف".

وأكمل "لا أحب الحديث عن نفسي لكنني اعتقد أنه على المستوى الفردي لعبت موسما جيدا للغاية، وليست مصادفة أن يُصوت العديد لي".

الكرواتي البالغ 34 عاما تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وغاب طيلة الشهر عن الدفاع عن ألوان الملكي.

لاعب الوسط شارك في 5 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر مع ريال مدريد خلال 246 دقيقة.

اقرأ أيضا

فيكتور موراليس.. الذي خلد هدف مارادونا مثل "حملة نابوليون على مصر"

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: هكذا نخطط للتعامل مع كاسونجو

الاستبدال.. أزمة منتظرة؟

فيديو في الجول – بيبو 65.. شمس أشرقت بسبب حب بيليه

دييجو مارادونا.. رحلة العبقري إلى نفق مظلم لم يعد منه