في مباراة غير مذاعة.. التشكيل - تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام ولفرهامبتون

حافظ محمود حسن "تريزيجيه" على تواجده الأساسي مع أستون فيلا في مواجهة ولفرهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزي، وعاد مواطنه أحمد المحمدي.

أستون فيلا يخوض مواجهة صعبة على أرضه أمام ولفرهامبتون في ثمن نهائي كأس الرابطة.

وتريزيجيه حضر أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أما القائد المحمدي فعاد للظهور من جديد بعد استبعاد من قائمة المدرب دين سميث خلال المباريات الماضية.

ويتجاور أنور الغازي وكينان ديفيس في الهجوم مع تريزيجيه.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي.

Team news, presented by @etoro... It's a fresh-look #AVFC side for tonight's encounter, as James Chester makes his long-awaited return to the squad. 👊#CarabaoCup pic.twitter.com/PK2OV9KNV0 — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 30, 2019

ولن تذاع مواجهة الفريقين التي تُلعب تقريبا مع توقيت صدامي ليفربول وأرسنال، مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويبحث تريزيجيه عن هدفه الأول مع الفيلانز خلال الموسم الجاري، بعدما انضم إلى صفوفه قادما من قاسم باشا التركي.

أما المحمدي فيحضر للمرة الثامنة هذا الموسم مع الفريق الذي انضم له في صيف 2017 قادما من هال سيتي.

اقرأ أيضا

فيكتور موراليس.. الذي خلد هدف مارادونا مثل "حملة نابوليون على مصر"

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: هكذا نخطط للتعامل مع كاسونجو

الاستبدال.. أزمة منتظرة؟

فيديو في الجول – بيبو 65.. شمس أشرقت بسبب حب بيليه

دييجو مارادونا.. رحلة العبقري إلى نفق مظلم لم يعد منه