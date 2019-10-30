كرة سلة - الاتحاد السكندري يتفوق على المنستيري ويتأهل لنهائي البطولة العربية

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 20:09

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - الاتحاد السكندري

تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد الفوز على المنستيري التونسي بنتيجة 68-79 المقامة في مدينة سلا المغربية.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع بيروت اللبناني الفائز على سلا المغربي بنتيجة 89-80.

وتفوق الاتحاد في ربع النهائي على الجزيرة في مباراة مصرية خالصة بالفوز 95-77.

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فوز رد به الفريق السكندري على هزيمته في دور المجموعات أمام الفريق التونسي بعد الخسارة 81-77 في المباراة الافتتاحية.

أحمد مرعي المدير الفني للاتحاد قال عقب نهاية اللقاء: "أداء الفريق تصاعدي وهذا مبشر ولدينا الأمل في الاحتفاظ بالبطولة".

وعما قاله قبل بداية اللقاء للاعبي الفريق أضاف "منذ مباراة دور المجموعات عدّلنا أثناء البطولة الأخطاء وتغلبنا على فريق يمتلك خبرة كبيرة".

وأتم عن أيهما يفضل في النهائي رد "كل فريق لديه مراكز قوة وضعف وسنكون الأفضل فنيا ضد أي فريق".

وتعرض أحمد عادل لاعب الفريق السكندري لإصابة في العين أثناء اللقاء، وعقب مطالعة أحد الأطباء عقب نهاية المباراة للاطمئنان على حالته الذي أكد إمكانية مشاركته في المباراة النهائية.

ويدافع الاتحاد عن لقبه الذي فاز به في النسخة الماضية الذي أُقيم في بيروت اللبنانية.

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