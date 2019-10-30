نيفيل يفتح النار على تشاكا: متهور وتدخلاته خاطئة ولا يتمتع بالخبرة

شن جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس هجوما لاذعا على جرانيت تشاكا قائد أرسنال بعد واقعة الأخير مع جماهير ناديه.

تشاكا اشتبك لفظيا مع جماهير أرسنال بعد صافرات استهجان لحظة خروجه من الملعب، بعدما فرط المدفعجية في الفوز على كريستال بالاس مكتفيين بالتعادل 2-2.

ونيفيل فتح النار على السويسري قائلا: "لم أشاهد لاعبا يتعلم القليل على النقيض من خبراته مثل تشاكا. يتدخل 400 دخل توقيته خاطئ في المباراة، ولا بد أن ينال بطاقة في كل مرة شاهدته فيها".

وأضاف لشبكة سكاي "لا يبدو أنه على نفس النسق مع بقية زملائه في ظل المستوى الذي يقدمه، لذا ما حدث يوم الأحد لا يُفاجئني لأن أسلوبه مليء بالأخطاء".

وتابع "بالتأكيد هو لاعب ملتزم ويمنح كل ما لديه، لا جدال في ذلك، لكنه أقل اللاعبين الخبرة بين من يتمتعون بها. إنه متهور ولا أعلم لماذا لم يحاول إيقاف ذلك".

نيفيل واصل "ليس لدي مشكلة مع فكرة حدوث توتر مع الجماهير، لا أقول إنه أمر صحي ولكنه يحدث في عالم الكرة، ولكن من الصعب على تشاكا مواصلة ارتداء شارة قيادة أرسنال".

وأتم "لا أظن أن العلاقة سوف تنصلح مع الجماهير سريعا إذ يتوجب عليه الاعتذار بقوة لهم".

أوناي إيمري مدرب المدفعجية اعترف بحاجة قائده للاعتذار للجماهير، ولكنه حاول إيجاد بعض الدعم أيضا قائلا إن تشاكا مُدَمر وحزين.

وأضاف "يعلم أنه أخطأ، يشعر بذلك في أعماق نفسه، ولكن الطبيعي كإنسان أن كل لاعب يحتاج للدعم من جماهيره".

وأشار المدرب الإسباني "تحدثت معه كثيرا، هو بحاجة للتعلم أنه حين تقدم مباراة جيدة فسوف تصفق لك الجماهير، لكن إن مررت بلحظات صعبة فيجب أن تكون قويا مع تلقي الانتقادات وتصبح قادرا على اللعب تحت ضغط".

ماذا عن شارة القيادة؟

كان هذا السؤال موجها إلى مدرب باريس سان جيرمان السابق، وإجابته لم تكن قاطعة "ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. في الوقت الحالي لا أريد التفكير في الأمر".

وأكمل "شرحت قراري من قبل باختياره لشارة القيادة. لديه القيم والاحترام في غرف الملابس إضافة إلى الخبرة".

ومدرب إشبيلية الأسبق أردف "تشاكا قائد المنتخب السويسري ولديه مواصفات القيادة، وقد اخترت هذا القرار بناء على احترام اللاعبين لذلك. أخطأ يوم الأحد ولم يكن رد فعل مناسب من قائد".

واختتم "قبل كل شيء، نحتاج لتعافيه كإنسان قبلها كلاعب. بعدها سننظر لكيفية تطورنا وطريقنا للعمل برفقته وبرفقة الجميع".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما كريستال بالاس وصل للنقطة 15 خلف المدفعجية.

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