مران الأهلي – جملة فنية جديدة من فايلر.. فقرة للكرة الطائرة

واصل الأهلي مرانه اليومي الاعتيادي استعدادا لاستكمال مباريات الموسم الجاري وشهد مشاركة كل اللاعبين الأجانب الأربعة علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو.

كما شهد المران اكتفاء محمود وحيد بالركض حول الملعب وخوض بعض التدريبات التأهيلية.

وركز ريني فايلر على عمل فقرة للتدرب على لعب الكرة الطائرة بالقدم، بالإضافة إلى طلبه من اللاعبين ضرورة تسلم الكرة بنجاح تحت ضغط.

بعد ذلك كان يطلب فايلر من اللاعبين الالتفاف مباشرة وتسديد الكرة بعد تسلمها.

ذلك قبل أن يجري فقرة للتدرب على العرضيات والتي شهدت إيقاف المدرب السويسري لها أكثر من مرة لضبط تحركات اللاعبين سواء المهاجمين أو المدافعين.

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