التشكيل - فاتي بدلا من جريزمان رفقة ميسي وسواريز أمام بلد الوليد

عاد إنسو فاتي للمشاركة أساسيا من جديد مع برشلونة أمام بلد الوليد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفي المقابل جلس أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء إذ ستكون تلك ثاني مباراة لم يبدأها كأساسي بعد مباراة إشبيلية الذي جلس خلالها على الدكة كاملةً.

فاتي عاد للمشاركة منذ إصابته في الركبة أمام فياريال والتي جعلته يغيب عن المشاركة في المباريات الـ 5 الأخيرة.

ويتشارك لاعب إسبانيا للشباب مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرار بيكيه – كليمون لونجليه – جوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتش – أرتورو فيدال

الهجوم: إنسو فاتي – لويس سواريز – ليونيل ميسي.

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