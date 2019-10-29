يشعر حمد إبراهيم المدرب العام للمصري بالاندهاش من عدم تأجيل لقاء الاتحاد السكندري أمام المحرق البحريني في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية خاصة وأن موعدها يتعارض مع موعد لقاء الفريق البورسعيدي أمام كوت دي أور.

ويستضيف المصري منافسه كوت دي أور يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 المكرر من الكونفدرالية عقب الفوز عليه ذهابا خارج مصر برباعية دون رد.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "تغير موعد المباراة لتقام في الثالثة عصرا بدلا من الثامنة مساء ونحاول التعاون مع الجميع".

واستدرك "لكن البطولة العربية تعتبر بطولة ودية ولا أعرف لماذا لم تؤجل مباراة الاتحاد حتى نلعب نحن مباراتنا في المساء".

وأضاف "كان يجب على لجنة المسابقات في البطولة العربية أن تنسق مواعيد مبارياتها بعيدا عن مواعيد الفرق المشاركة في البطولات القارية خاصة وأن أغلب الأندية المصرية تخوض مبارياتها في ملعب برج العرب".

وعن الانتصار برباعية دون رد قال: "كان رائعا خاصة في ظل تسجيل رباعي الهجوم لأهداف وهم محمود وادي وأحمد جمعة وأوستون أوموتو وأحمد ياسر خاصة الأخير لأننا نعتمد عليه في الهجوم بأكثر من طريقة".

وواصل المدرب العام للمصري "الأهداف التي سجلناها جاءت بحلول هجومية متنوعة وهذا كان مميزا".

وأتم حمد إبراهيم حديثه "عودة إسلام أبو سليمة للمشاركة جاءت بعدما تجانس أدائه مع طريقة لعب الفريق ونسعى للتحسن أكثر لأن تشكيل الفريق حاليا يضم 50% من قوام الموسم الماضي".

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