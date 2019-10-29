شدد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش غير قلق بشأن مركز حراسة المرمى في الفريق.

وقال سعفان لـFilGoal.com: "نمتلك 5 حراس مرمى على أعلى مستوى هذا الموسم، لذلك الجهاز الفني لا يقلق بشأن هذا المركز".

وأضاف "لدي ثقة كبيرة في الحراس فجميعهم ذو مهوبة عالية وسيكون لهم شأن كبير في النادي والكرة المصرية، والثنائي محمد مجدي ومحمد فوزي شارك الموسم الماضي في الكثير من المباريات واكتسب الخبرة".

وأكمل "هذا الثنائي سيواصل التألق في الموسم الحالي بجانب محمود عبد المنصف وأيمن رجب وكمال السيد".

وأتم تصريحاته "أطالب جماهير الإسماعيلي بدعم الفريق بقوة هذا الموسم لأن الفريق يحتاج لتكاتف الجميع".

ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في اثنين.

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