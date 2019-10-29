تتراوح تذاكر كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بين 20 جنيها و500 جنيه، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن أسعار التذاكر ستكون كالتالي..

الدرجة الثالثة: 20 جنيها لكل المباريات، و50 جنيها للمباراة النهائية.

الدرجة الثانية: 30 جنيها للدرجة الثانية في كل المباريات، و75 جنيها للمباراة النهائية.

الدرجة الأولى: 75 جنيها لمباريات منتخب مصر، و50 جنيها لكل المباريات الأخرى. سعر تذكرة الدرجة الأولى في قبل النهائي سيكون 100 جنيه، والنهائي 200 جنيه.

الدرجة الأولى ممتاز: 200 جنيه لمباريات مصر في الدور الأول، و150 جنيها لباقي المباريات، وترتفع في المباراة النهائية إلى 300 جنيه.

درجة VIP: مباراة الافتتاح بـ350 جنيها، و250 جنيها لمباريات مصر، و200 جنيه للمباريات الأخرى بالدور الأول، على أن تصل لـ500 جنيه في المباراة النهائية.

وتقام البطولة بين 8 و22 نوفمبر، ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب مصر المستضيف في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون وغانا ومالي.

وتقام مباريات البطولة على ملعبي القاهرة والسلام، على أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى استاد القاهرة والتي تضم كل من مصر ومالي وغانا والكاميرون.

بينما يستضيف ملعب السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا. ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مبارياته في البطولة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14. وتابع تذاكر البطولة عبر موقع تذكرتي. (طالع التفاصيل)

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