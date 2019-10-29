رونالدو: المنافسة مع ميسي جعلتنا الأفضل.. وإن لم أتعلم من هؤلاء سأكون معتوها

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 18:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنافسته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي طيلة 9 سنوات في الدوري الإسباني بقميص فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

رونالدو قال لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية في حواره عن تلك الفترة: "مواجهتنا سويا في إسبانيا جعلت كل منا الأفضل وأكثر كفاءة"

وتابع "في ريال مدريد شعرت بحضوري أكثر من مانشستر يونايتد، مع قليل من الضغط، من وجهة نظري كانت منافستي مع ميسي صحية".

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كما تطرق البرتغالي للحديث عن وصوله للهدف رقم 700 بقمصان الأندية والمنتخب البرتغالي مضيفا "700 هدف رقم هائل ويجعلني فخورا لأن عدد قليل من اللاعبين وصل لتلك المرحلة".

البرتغالي سجل هدفه الـ 700 بقميص البرتغال في مباراة شهدت الخسارة من أوكرانيا في تصفيات يورو 2020 من علامة الجزاء.

واختار البرتغالي 4 من لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعلم منها في بداية مسيرته موضحا "باستخدام ذهني، إذا كان لديك قليلا من الذكاء، عليك النظر والحصول على مثال من الذين يقدمون أفضل منك".

وأكمل "وهذا ما فعلته عندما كنت في مانشستر يونايتد مع راين جيجز وبول سكولز ورود فان نستلروي، إذا لم تتعلم من هؤلاء ستكون معتوها".

وظهرت عدة تقارير تشير إلى اقتراب البرتغالي من الفوز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته (طالع التفاصيل).

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