تقرير: رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية 2019

كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية 2019، هكذا ذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية في ثقة.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

الصحيفة الإيطالية ذكرت في عددها الصادر صباح الإثنين، أن نجم يوفنتوس سيفوز بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم التي تقدّمها صحيفة "فرانس فوتبول".

واستند تقرير الصحيفة الإيطالية على سفر ممثلي فرانس فوتبول إلى تورينو لإجراء مقابلة صحفية مع قائد البرتغال.

وجرى العرف أن تنشر فرانس فوتبول حوارا صحفيا مع الفائز بالجائزة في يوم التتويج، يكون قد تم إجرائه معه في وقت سابق قبل الإعلان الرسمي.

التقرير ذكر أن ممثلي الصحيفة تناولوا العشاء مع رونالدو، في حضور فابيو باتريتشي المدير الرياضي لـ يوفنتوس.

وكان رونالدو قد خسر جائزة The Best التي يقدّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

رونالدو حل ثانيا في سباق الكرة الذهبية العام الماضي، بعد أن تفوّق عليه لوكا مودريتش.

ونجح رونالدو في الظفر بالكرة الذهبية 5 مرات سابقة، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

ويتواجد رونالدو في القائمة الأولية للمرشحين المكونة من 30 لاعبا، أبرزهم ميسي، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.

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