ليفربول: شاكيري وماتيب سيغيبان لفترة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

ماتيب - فان دايك - ليفربول - مانشستر سيتي

أفاد نادي ليفربول أن الثنائي جويل ماتيب وجيردان شاكيري سيغيب عن الفريق لفترة.

وغاب ماتيب عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة، ويتطلب المزيد من الوقت قبل التفكير في عودته للفريق، فيما يغيب شاكيري منذ شهر سبتمبر بسبب مشكلة في عضلة السمانة، ومن المتوقع عودته للمشاركة الشهر المقبل.

وقال بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب لموقع ليفربول: "لن يعود شاكيري إلا عقب التوقف الدولي المقبل. نريد منحه بعض الوقت".

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وأضاف المدرب الهولندي "لا تزال ركبة ماتيب تزعجه، ويحتاج أيضاً لمزيد من الوقت".

كما تحدث ليندرز تحدث أيضاً عن إصابة نجمنا المصري محمد صلاح التي تعرض لها أمام توتنام ()

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وأتم مساعد كلوب "باقي اللاعبين في حالة جيدة ولائقين ومستعدين للمشاركة أمام أرسنال، بل ومتعطشين لها".

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