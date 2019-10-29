مؤتمر ساري: هجومنا ليس مثاليا.. نحتاج للتطور على الصعيد الذهني

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 15:33

كتب : FilGoal

ساري

لا يقلق ماوريزيو ساري على دفاعه، لكن يرى تعثر الفريق سببه إهدار فرص عديدة أمام المنافسين، وهو الأمر الذي يسعى الإيطالي لعلاجه سريعا حفاظا على فرصته في تتويج تاسع على التوالي باللقب المحلي.

يقول مدرب يوفنتوس قبل استضافته جنوى في مباراة مرتقبة:"معدل تسجيلنا للأهداف قليل مقارنة بالفرص التي نصنعها. علينا التحسن، خاصة من الناحية الذهنية".

وواصل المدرب الأسبق لنابولي "(ميراليم) بيانيتش لم يستطع التدرب أمس، سنرى اليوم. (جونزالو) إيجوايين لن يشارك".

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بوفون هيلعب

على الأرجح، سيحمي العملاق جيانلويجي بوفون عرين يوفنتوس، وسيضطر ساري لإجراء تعديل في هجومه بسبب غياب إيجوايين المصاب.

بعد فقدان نقطتين أمام ليتشي بالتعادل بهدف لمثله يوم السبت، غير مقبول ليوفنتوس التفريط في الفوز على ضيفه جنوى يوم الأربعاء.

يحل الأخير ضيفا على بطل إيطاليا في الجولة العاشرة من الدوري، يأمل فيها الخروج ولو بنقطة ليحسن موقعه في ترتيب البطولة.

يحتل جنوى حاليا المركز 17 بفارق نقطة عن المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما يوفنتوس يتربع على قمة الترتيب بفارق نقطة عن ملاحقه إنتر ميلان.

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