مؤتمر زيدان – إعصار أسئلة عن بيل.. والشعور بالتقدم في العمر

تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، سيلا من الأسئلة عن لاعبه جاريث بيل خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليجانيس.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليجانيس في ملعب بوتاركي بالجولة 11 للدوري الإسباني مساء الأربعاء.

وضْع بيل عاد للاشتعال مجددا على عدة محاور، منها العرض الصيني المزعوم، ورفض بيل كشف تقريره الطبي، وسفره إلى لندن لرؤية طبيبه الخاص.

وقال زيدان عن مواجهة ليجانيس: "تحدثت مع بيل وجيمس، ولن يكونا جاهزين للمباراة".

المدرب الفرنسي شدد على حسن علاقته بلاعبه الويلزي: "تجمعني علاقة جيدة مع بيل، عندما لا يكون متاحا فهذا بسبب إصابته، وعندما يكون جاهزا بنسبة 100% فإنه يكون لاعبا عظيما".

وشدد: "الكثير من الأشياء قد قيلت، لكن بيل متواجد معنا ويبذل جهدا كبيرا ويتدرب. الصحافة تتحدث كثيرا".

وعن سفر بيل المفاجئ: "بيل سافر إلى لندن بإذن النادي لأسباب شخصية، ولا أكثر. سافر لأنه غير متاح للمباراة".

وأضاف: "لقد تحدث بيل الطبيب والنادي بشكل مباشر لأنه أمر شخصي، كل شخص لديه حقوقه الشخصية، أعتقد أنه سيعود إلى مدريد هذا المساء".

وأكمل: "سافر إلى طبيبه الشخصي المعالج؟ لا أعرف".

وأجاب زيدان عن التقارير التي رطبت بيل بالانتقال إلى الدوري الصيني: "بيل لم يتحدث أبدا عن مغادرة ريال مدريد".

وعن إمكانية رحيله في يناير: "بيل استمر معنا الصيف الماضي وكان هذا الأفضل للجميع. يريدون أن يجعلونا خصوما، لكنه لاعب مهم لفريقنا".

وأكمل: "لم يصل عروض، وأنا لا أفكر في ذلك، الحديث مؤجل لـ يناير، أو يونيو".

هل بيل غاضب من إصاباته؟ زيدان أجاب بهدوء: "عليكم أن تسألونه مباشرة، إنها أمور حساسة، ولكني لم أره يشتكي".

وواصل: "كل شخص لديه الحق في أن تُنشَر تقاريره الطبية أو لا. ولكني أعتقد أنه سعيد بالعمل مع أطباء النادي، لم أسمعه يشتكي".

في مؤتمر مليء بأسئلة تخص بيل، تلقى زيدان سؤالا عن راؤول جونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا الذي يوافق اليوم ذكرى مباراته الأولى كلاعب في مسيرته.

ولكن هل يخلق راؤول نظيره زيدان في تدريب ريال مدريد؟ الفرنسي يجيب: "راؤول صار مدربا بالفعل الآن، يتعامل مع الأمر بهدوء، ويوما ما سيتولى تدريب ريال مدريد".

وأتم مازحا: "مرور 25 عاما على ظهوره الأول يجعلني أشعر أننا تقدمنا في العمر".

وغاب بيل عن صفوف ريال مدريد منذ التوقف الدولي الماضي بعد إصابته أمام كرواتيا رفقة بلاده ويلز، ليتخلف عن مواجهة مايوركا في الدوري الإسباني، وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يقبع ليجانيس في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

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