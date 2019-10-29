هازارد يتحدث عن علاقته مع زيدان بين الماضي والحاضر

تحدث إيدن هازارد صانع ألعاب ريال مدريد عن علاقته بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان بين الماضي والحاضر.

في الصيف الماضي انضم هازارد إلى ريال مدريد بعقد حتى 2024.

وقال هازارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه "زيدان مرجع بالنسبة لأي شخص وأي لاعب في عالم كرة القدم. الجميع يحبون أسلوبه في اللعب".

وأضاف الدولي البلجيكي "كنت معجباً به في صغري، كنت أتابع مبارياته وكنت أريد مشاهدته يفعل أي شيء، كنت أحب كل ما يقوم به".

وواصل "عندما اعتزل زيدان اللعب لم أظن أنه كان سيصبح مدرباً بهذه السرعة. ولكن شاءت الأقدار ان يأتي إلى هنا وأن آتي أنا أيضاً".

وأكمل لاعب تشيلسي السابق "إن مثلي الأكبر هو اليوم مدربي وأنا أتعلم منه الكثير وأشعر بالسعادة".

وأنهى حديثه عن زيدان "إنه صادق ويتحدث عندما يقتضي الأمر، لقد كان لاعباً ويعرف ما يحتاجه اللاعبون".

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