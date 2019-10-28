محمود وادي: شخصية المصري الإفريقية تساعدنا في الفوز

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

محمود وادي مهاجم المصري

يرى محمود وادي مهاجم النادي المصري أن شخصية فريقه تساعدهم في تحقيق الانتصارات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

محمود وادي

النادي : المصري

المصري

وقال محمود وادي لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "المصري قدم نتائج جيدة في بطولة الكونفدرالية خلال السنوات الماضية وأصبحت له شخصية على مستوى قارة إفريقيا وهذا يساعدنا في تحقيق الفوز خارج ملعبنا".

وأضاف "حضرنا جيدا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل وساعدنا هذا في الفوز برباعية".

أخبار متعلقة

بعد عودته من الإصابة.. حجازي يشارك 90 دقيقة مع رديف وست بروميتش 8 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "في اجتماع دون الخطيب" اختيارات البدري - طارق السيد لـ في الجول: هناك مفاجآت بسبب قائمة المنتخب الأوليمبي

وأكمل "نحاول فرض شخصية الفريق في كل مباراة أمام أي فريق سواء كان قويا أو ضعيفا".

وتابع "نجتهد بقوة ونحاول تحقيق الفوز في الذهاب حتى نسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب".

وأردف "نسير بخطى ثابتة في البطولة ودور المجموعات سيكون انطلاقة حقيقية بالنسبة لنا عندما نواجه أقوى فرق القارة".

وأتم تصريحاته "كذلك المدرب إيهاب جلال يحفز اللاعبين دائما ويؤكد لنا أن المصري ينافس بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها".

ويلعب محمود وادي لمنتخب فلسطين وهو من أب فلسطيني وأم مصرية، وحصل قبل شهور على الجنسية المصرية.

طالع أيضا

ضربة موجعة لـ ليفربول

من هو أمير عابد "الأشهر في مصر الآن"؟

السعيد ثامن لاعب يسجل لثلاثة فرق مصرية في بطولات إفريقيا

تصريحات مثيرة من جاريث بيل

إعلان الملاعب المستضيفة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

محمود وادي المصري الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

فرج عامر: انتقال حسام حسن للأهلي أو الزمالك في يناير مستحيل ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 والقنوات الناقلة.. برشلونة وسيتي ومواجهات عديدة ساعة | أوروبا
تركي آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويصرح: دعم الزمالك؟ إذا حدث سيكون للفريق الذي أُشجعه ساعة | مصر
محمود وادي: شخصية المصري الإفريقية تساعدنا في الفوز 2 ساعة | الدوري المصري
8 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "في اجتماع دون الخطيب" 2 ساعة | مصر
اسكواش - نور الشربيني تواصل الدفاع عن لقب بطولة العالم وتتأهل لربع النهائي 2 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك