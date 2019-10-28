محمود وادي: شخصية المصري الإفريقية تساعدنا في الفوز
الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 23:54
كتب : FilGoal
يرى محمود وادي مهاجم النادي المصري أن شخصية فريقه تساعدهم في تحقيق الانتصارات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
محمود وادي
النادي : المصري
وقال محمود وادي لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "المصري قدم نتائج جيدة في بطولة الكونفدرالية خلال السنوات الماضية وأصبحت له شخصية على مستوى قارة إفريقيا وهذا يساعدنا في تحقيق الفوز خارج ملعبنا".
وأضاف "حضرنا جيدا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل وساعدنا هذا في الفوز برباعية".
وأكمل "نحاول فرض شخصية الفريق في كل مباراة أمام أي فريق سواء كان قويا أو ضعيفا".
وتابع "نجتهد بقوة ونحاول تحقيق الفوز في الذهاب حتى نسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب".
وأردف "نسير بخطى ثابتة في البطولة ودور المجموعات سيكون انطلاقة حقيقية بالنسبة لنا عندما نواجه أقوى فرق القارة".
وأتم تصريحاته "كذلك المدرب إيهاب جلال يحفز اللاعبين دائما ويؤكد لنا أن المصري ينافس بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها".
ويلعب محمود وادي لمنتخب فلسطين وهو من أب فلسطيني وأم مصرية، وحصل قبل شهور على الجنسية المصرية.
طالع أيضا
من هو أمير عابد "الأشهر في مصر الآن"؟
السعيد ثامن لاعب يسجل لثلاثة فرق مصرية في بطولات إفريقيا