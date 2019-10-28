8 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "في اجتماع دون الخطيب"

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء في فرع النادي في الشيخ زايد. اجتماع أسفر عن 8 قرارات.

ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس الأهلي من حضور الاجتماع "بناءً على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة في منزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر"، حسبما كشف الموقع الرسمي لـ الأهلي.

ويستعرض FilGoal.com قرارات مجلس إدارة الأهلي..

** اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة، سواء العامة أو في الأفرع اعتبارا من أول إبريل من العام المقبل.

وستكون الزيادة على النحو التالي:

- العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

- فرع الشيخ زايد: المؤهل العالي من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

- فرع التجمع الخامس: المؤهل العالي من 200 ألف جنيه الى 250 ألف جنيه، وما دون المؤهل العالي من 300 ألف جنيه الى 400 ألف جنيه.

** ** تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس مع عضوية طارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجاري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير الفني ومحمد فنحي المشرف على الشؤون القانونية وصالح عواد مدير السكرتارية، لبحث ودراسة تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم عرضه على الجمعية العمومية العادية للنادي والتي تحدد لها يومي الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر المقبل.

** قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الخاصة بتعيين مراقب الحسابات برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق وعضوية محمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي.

** قرر المجلس الموافقة على اعتماد عقد اللاعب سيف هاني لاعب كرة اليد مواليد 2000 من نادي الشمس إلى النادي الأهلي.

** وافق المجلس على سفر 4 لاعبات من الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي وبرفقتهن مدرب الفريق أحمد محمد عياد إلى الأردن للانتظام في معسكر تدريبي خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل.

** قرر المجلس صرف منحة لجميع العاملين بالنادي بمناسبة المولد النبوي الشريف أسوة بما تم العام الماضي.

** الموافقة على مشاركة فريق الجمباز للرجال بالنادي في بطولة ليبرتش بالتشيك خلال الفترة من ٢٦ نوفمبر إلى ١ ديسمبر المقبل.

** الموافقة على انتقال لاعبة الاسكواش سنا محمد إبراهيم تحت ١٩ سنة من نادي الصيد إلى النادي الأهلي وهي المصنفة الثانية في مصر.

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