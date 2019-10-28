اسكواش - نور الشربيني تواصل الدفاع عن لقب بطولة العالم وتتأهل لربع النهائي

تأهلت نور الشربيني بسهولة إلى ربع نهائي CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالتغلب على الهندية جوشنا شينابا.

وتقام بطولة العالم للسيدات أمام الأهرامات برعاية البنك التجاري الدولي CIB بمجموع جوائز 430 ألف دولار كقيمة مالية قياسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة.

وتغلبت نور الشربيني حاملة لقب بطولة العالم على جوشنا شينابا بثلاثة أشواط دون رد.

وتأهلت الشربيني حاملة اللقب ثلاث مرات لربع النهائي لتواجه النيوزلاندية جويل كينج بعد غد الأربعاء.

وعلى مستوى الرجال تأهل كريم عبد الجواد لربع نهائي بطولة CIB مصر الدولية أحد البطولات الثمانية الكبرى في الموسم بعد فوزه على ليو أو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفيما يلي جدول مباريات ربع النهائي:

الثلاثاء:

فارس الدسوقي x النيوزلاندي بول كول (6:30 مساء)

رنيم الوليلي x نور الطيب (7:30 مساء)

علي فرج x الإنجليزي داريل سيلبي (8:15 مساء)

نوران جوهر x الإنجليزية سارة جان بيري (9:15 مساء)

الأربعاء:

كريم عبد الجواد x مروان الشوربجي (6:30 مساء)

نور الشربيني x النيوزلاندية جويل كينج (7:30 مساء)

الفرنسي بابتيستي ماسوتي x الويلزي جويل ماكين (8:15 مساء)

الفرنسية كاميل سيرم x هانيا الحمامي (9:15 مساء)

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